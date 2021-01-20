TRACK TOPPERS
TOP HIGH SCHOOL TRACK & FIELD PERFORMANCES IN THE CITY/COUNTY
Name;School;Grade;Result
55
GIRLS
1. Makenzie Cyzick;TAHS;11;8.34
2. Ashley Altizer;SHS;11;8.64
3. Azari Frias;SHS;9;8.74
4. Dakota Cyr;BHS;10;9.34
4. Peyton Downey;ERHS;11;9.34
BOYS
1. Conner Mackey;SHS;11;7.24
1. Sam Shickel;TAHS;11;7.24
3. Tristan Goins;BHS;10;7.34
4. Adam Harmes;TAHS;11;7.44
4. Izhar Molina;BHS;11;7.44
300
GIRLS
1. Gabbi Haskins;TAHS;12;45.94
2. Mia Ryan;BHS;11;48.24
3. Ashley Altizer;SHS;11;48.94
4. Azari Frias;SHS;9;52.74
5. Lauren Falter;SHS;12;53.34
BOYS
1. Evan Armentrout;BHS;12;38.34
2. Cy Alderman;SHS;12;38.54
3. Conner Mackey;SHS;11;40.54
4. Adam Harmes;TAHS;11;40.94
5. Carter Atkins;SHS;11;41.04
5. Izhar Molina;BHS;11;41.04
500
GIRLS
1. Mia Ryan;BHS;11;1:34.24
2. Skyler Cyr;BHS;12;1:34.34
3. Bree Mitchell;BHS;12;1:41.74
4. Kate Ruebke;SHS;9;1:45.14
5. Elizabeth McClure;SHS;12;1:45.94
BOYS
1. Seth Harding;SHS;12;1:11.94
2. Lewis Slater;BHS;11;1:17.14
3. Jack Parlee;SHS;9;1:17.74
4. Aidan Ischinger;SHS;10;1:18.44
5. Andrew Foltz;SHS;12;1:21.84
1000
GIRLS
1. Taylor Myers;SHS;9;3:25.94
2. Josephine Brumfield;TAHS;11;3:43.34
3. Jessica Showalter;BHS;12;3:55.34
4. Olivia Simpkins;ERHS;11;4:02.34
5. Kate Ruebke;SHS;9;4:06.44
BOYS
1. Seth Harding;SHS;12;2:40.74
2. Jack Parlee;SHS;9;3:06.24
3. Drew Hollar;SHS;12;3:06.84
4. Ross Iudica;SHS;10;3:07.14
5. Zach Kiser;SHS;12;3:09.14
1600
GIRLS
1. Taylor Myers;SHS;9;5:40.04
2. Grace Gardner;SHS;10;6:03.94
3. Rachel Craun;TAHS;11;6:15.54
4. Eliana Teshome;TAHS;10;6:29.84
5. Josephine Brumfield;TAHS;11;6:38.24
BOYS
1. Russell Kramer;SHS;10;5:04.24
2. Ross Iudica;SHS;10;5:17.34
3. Zach Kiser;SHS;12;5:20.44
4. Drew Hollar;SHS;12;5:21.34
5. Christian Souders;TAHS;9;5:21.74
3200
GIRLS
1. Taylor Myers;SHS;9;12:21.64
2. Rachel Craun;TAHS;11;13:05.44
3. Eliana Teshome;TAHS;10;14:16.54
BOYS
1. Jacob Amberg;SHS;10;11:02.64
2. Russell Kramer;SHS;10;11:03.44
3. Christian Souders;TAHS;9;11:33.04
4. Patrick Stapleton;ERHS;11;12:13.74
5. Gavin Anderson;TAHS;12;13:15.04
55 Hurdles
GIRLS
1. Natalie Watts;BHS;10;12.84
Team;Result
4x200 Relay
GIRLS
1. Turner Ashby;2:00.34
2. Spotswood;2:03.14
BOYS
1. Broadway;1:43.14
2. Spotswood;1:44.74
4x400 Relay
GIRLS
1. Broadway;4:52.54
2. Spotswood;5:08.64
BOYS
1. Broadway;3:54.14
2. Spotswood;3;59.44
4x800 Relay
GIRLS
1. Spotswood;11:38.64
2. Turner Ashby;12:20.04
BOYS
1. Spotswood;9:07.64
2. Turner Ashby;10:36.34
Name;School;Grade;Result
Long Jump
GIRLS
1. Dani Kunkle;TAHS;9;13-09.50
2. Makenzie Cyzick;TAHS;11;13-08.25
3. Azari Frias;SHS;9;12-02.00
4. Peyton Downey;ERHS;11;11-10.00
BOYS
1. Seth Johnson;SHS;12;16-11.00
2. Sam Briggs;TAHS;9;16-02.00
3. Owen Albertson;SHS;10;14-10.50
4. Kris Kim;SHS;9;13-09.00
Triple Jump
GIRLS
1. Makenzie Cyzick;TAHS;11;29-11.00
2. Sidney Early;TAHS;11;29-10.50
2. Dani Kunkle;TAHS;9;28-10.50
4. Abby Moyers;TAHS;12;25-10.00
BOYS
1. Sam Briggs;TAHS;9;37-02.00
2. Owen Albertson;SHS;31-07.00
3. Kris Kim;SHS;9;30-09.00
High Jump
GIRLS
1. Ella Somers;BHS;10;4-08.00
2. Jamie Milby;SHS;12;4-06.00
3. Skyler Cyr;BHS;12;4-04.00
3. Emma Eckard;TAHS;12;4-04.00
3. Bree Mitchell;TAHS;12;4-04.00
BOYS
1. Conner Mackey;SHS;11;5-06.00
2. Seth Johnson;SHS;12;5-00.00
2. Adam Harmes;TAHS;11;5-00.00
4. Cade Meredith;BHS;11;4-10.00
Pole Vault
GIRLS
1. Sidney Early;TAHS;11;7-06.00
2. Dani Kunkle;TAHS;9;5-06.00
3. Camille Munoz;TAHS;11;5-00.00
4. Natalie Watts;BHS;10;5-00.00
BOYS
1. Walker Knicely;BHS;10;10-03.00
2. Austin Casarrubius;TAHS;10;6-00.00
Shot Put
GIRLS
1. Katie Miller;TAHS;9;30-07.50
2. Emily Washington;ERHS;10;28-02.00
3. Halla Baugher;ERHS;9;22-07.00
4. Emma Eckard;TAHS;12;22-04.00
5. Ellie Copeland;SHS;12;21-05.50
BOYS
1. Herschel Hoffeditz;BHS;9;32-09.50
2. Ryan Duncan;SHS;11;32-02.50
3. Matthew Medlin;SHS;12;29-09.00
4. Tristin Goins;BHS;10;28-03.50
5. Caleb Landes;TAHS;9;16-06.00
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.