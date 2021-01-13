TRACK TOPPERS
TOP HIGH SCHOOL TRACK & FIELD PERFORMANCES IN THE CITY/COUNTY
Name;School;Grade;Result
55
GIRLS
1. Ashley Altizer;SHS;11;8.64
1. McKenzie Cyzick;TAHS;11;8.64
3. Azari Frias;SHS;9;8.94
4. Dakota Cyr;BHS;10;9.34
4. Peyton Downey;ERHS;11;9.34
BOYS
1. Sam Shickel;TAHS;11;7.24
2. Izhar Molina;BHS;11;7.44
3. Conner Mackey;SHS;11;7.54
4. Sam Briggs;TAHS;9;7.64
4. Seth Johnson;SHS;12;7.64
300
GIRLS
1. Ashley Altizer;SHS;11;50.04
2. Azari Frias;SHS;9;52.74
3. Natalie Watts;BHS;10;54.44
4. Dakota Cyr;BHS;10;55.74
5. Ella Somers;BHS;10;56.64
BOYS
1. Cy Alderman;SHS;12;38.54
2. Evan Armentrout;BHS;12;38.64
3. Adam Harmes;TAHS;11;40.94
4. Carter Atkins;SHS;11;41.04
5. Izhar Molina;BHS;11;42.54
500
GIRLS
1. Mia Ryan;BHS;11;1:34.24
2. Skyler Cyr;BHS;12;1:37.34
3. Bree Mitchell;BHS;12;1:43.84
4. Elizabeth McClure;SHS;12;1:45.94
BOYS
1. Seth Harding;SHS;12;1:11.94
2. Lewis Slater;BHS;11;1:20.74
3. Andrew Foltz;SHS;12;1:21.84
4. Nathaniel Magalis;SHS;12;1:33.74
5. Caleb Landes;TAHS;9;1:36.64
1000
GIRLS
1. Kate Ruebke;SHS;9;4:06.44
2. Jessica Showalter;BHS;12;4:11.04
BOYS
1. Jack Parlee;SHS;9;3:06.24
2. Drew Hollar;SHS;12;3:06.84
3. Ross Iudica;SHS;10;3:07.14
4. Zach Kiser;SHS;12;3:09.14
5. Brody Sigmon;SHS;10;3:17.54
1600
GIRLS
1. Grace Gardner;SHS;10;6:03.94
2. Rachel Craun;TAHS;11;6:15.54
3. Josephine Brumfield;TAHS;11;6:38.24
4. Juliet Good;ERHS;12;6:49.54
5. Jessica Showalter;BHS;12;6:50.24
BOYS
1. Christian Souders;TAHS;9;5:21.74
2. Dylan Lam;SHS;11;5:50.44
3. Bunte Kite;SHS;9;5:56.24
4. Levi Goldberg;TAHS;11;6:17.24
5. Ryan Kline;BHS;10;6:33.84
3200
GIRLS
1. Taylor Myers;SHS;9;12:21.64
2. Eliana Teshome;TAHS;10;14:16.54
BOYS
1. Russell Kramer;SHS;10;11:03.44
2. Patrick Stapleton;ERHS;11;12:13.74
3. Gavin Anderson;TAHS;12;13:15.04
55 Hurdles
GIRLS
1. Natalie Watts;BHS;10;13.14
Team;Result
4x200 Relay
BOYS
1. Spotswood;1:44.74
4x400 Relay
GIRLS
1. Broadway;4:58.74
2. Spotswood;5:18.14
BOYS
1. Spotswood;3:59.44
2. Broadway;4:07.54
4x800 Relay
GIRLS
1. Spotswood;11:38.64
2. Turner Ashby;12:22.44
BOYS
1. Spotswood;9:24.84
Name;School;Grade;Result
Long Jump
GIRLS
1. Dani Kunkle;TAHS;9;13-01.50
2. McKenzie Cyzick;TAHS;11;12-07.00
BOYS
1. Sam Briggs;TAHS;9;15-00.00
Triple Jump
GIRLS
1. Sidney Early;TAHS;11;29-10.50
2. McKenzie Cyzick;TAHS;11;29-08.50
3. Dani Kunkle;TAHS;9;28-03.00
4. Abby Moyers;TAHS;12;25-10.00
BOYS
1. Sam Briggs;TAHS;9;37-02.00
High Jump
GIRLS
1. Ella Somers;BHS;10;4-06.00
2. Emma Eckard;TAHS;12;4-04.00
2. Bree Mitchell;TAHS;12;4-04.00
4. Skyler Cyr;BHS;12;4-02.00
5. Natalie Watts;BHS;10;4-00.00
BOYS
1. Conner Mackey;SHS;11;5-04.00
2. Seth Johnson;SHS;12;5-00.00
2. Adam Harmes;TAHS;11;5-00.00
4. Cade Meredith;BHS;11;4-10.00
Pole Vault
GIRLS
1. Sidney Early;TAHS;11;7-06.00
BOYS
1. Walker Knicely;BHS;10;10-03.00
Shot Put
GIRLS
1. Emma Eckard;TAHS;12;22-04.00
2. Ellie Copeland;SHS;12;19-11.00
BOYS
1. Herschel Hoffeditz;BHS;9;32-09.50
2. Ryan Duncan;SHS;11;28-09.50
3. Matthew Medlin;SHS;12;27-10.00
4. Tristin Goins;BHS;10;26-08.00
5. Caleb Landes;TAHS;9;16-05.00
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