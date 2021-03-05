TRACK TOPPERS
TOP HIGH SCHOOL TRACK & FIELD PERFORMANCES IN THE COUNTY
Name;School;Grade;Result
55
GIRLS
1. Makenzie Cyzick;TAHS;11;8.34
1. Azari Frias;SHS;9;8.34
3. Ashley Altizer;SHS;11;8.44
4. Peyton Downey;ERHS;11;9.24
5. Dakota Cyr;BHS;10;9.34
BOYS
1. Sam Shickel;TAHS;11;6.74
2. Conner Mackey;SHS;11;7.24
3. Tristan Goins;BHS;10;7.34
3. Adam Harmes;TAHS;11;7.34
4. Izhar Molina;BHS;11;7.44
300
GIRLS
1. Gabbi Haskins;TAHS;12;45.94
2. Mia Ryan;BHS;11;48.24
3. Ashley Altizer;SHS;11;48.94
4. Jamie Milby;SHS;12;49.24
5. Azari Frias;SHS;9;50.74
BOYS
1. Evan Armentrout;BHS;12;36.51
2. Cy Alderman;SHS;12;38.54
3. Conner Mackey;SHS;11;40.14
4. Adam Harmes;TAHS;11;40.94
5. Carter Atkins;SHS;11;41.04
5. Izhar Molina;BHS;11;41.04
500
GIRLS
1. Mia Ryan;BHS;11;1:26.94
2. Gabbi Haskins;TAHS;12;1:28.34
3. Skyler Cyr;BHS;12;1:34.34
4. Elizabeth McClure;SHS;12;1:38.48
5. Bree Mitchell;BHS;12;1:39.74
BOYS
1. Cy Alderman;SHS;12;1:09.78
2. Seth Harding;SHS;12;1:11.94
3. Lewis Slater;BHS;11;1:17.14
4. Jack Parlee;SHS;9;1:17.74
5. Kasey McClure;SHS;10;1:18.34
1000
GIRLS
1. Taylor Myers;SHS;9;3:25.94
2. Rachel Craun;TAHS;11;3:33.54
3. Kate Ruebke;SHS;9;3:41.79
4. Josephine Brumfield;TAHS;11;3:43.34
5. Eliana Teshome;TAHS;10;3:48.74
BOYS
1. Seth Harding;SHS;12;2:40.74
2. Drew Hollar;SHS;12;3:00.39
3. Ross Iudica;SHS;10;3:04.74
4. Jack Parlee;SHS;9;3:05.04
5. Zach Kiser;SHS;12;3:09.14
1600
GIRLS
1. Taylor Myers;SHS;9;5:40.04
2. Grace Gardner;SHS;10;5:55.99
3. Rachel Craun;TAHS;11;6:15.54
4. Eliana Teshome;TAHS;10;6:29.84
5. Juliet Good;ERHS;12;6:37.74
BOYS
1. Seth Harding;SHS;12;4:29.47
2. Zach Kiser;SHS;12;5:03.97
3. Russell Kramer;SHS;10;5:04.24
4. Ross Iudica;SHS;10;5:17.34
5. Dylan Lam;SHS;11;5:18.64
3200
GIRLS
1. Taylor Myers;SHS;9;11:56.04
2. Rachel Craun;TAHS;11;12:24.04
3. Eliana Teshome;TAHS;10;14:16.54
4. Jessica Showalter;BHS;12;14:23.04
BOYS
1. Jacob Amberg;SHS;10;10:40.44
2. Russell Kramer;SHS;10;10:43.74
3. Christian Souders;TAHS;9;11:28.24
4. Patrick Stapleton;ERHS;11;12:13.74
5. Gavin Anderson;TAHS;12;13:15.04
55 Hurdles
GIRLS
1. Jamie Milby;SHS;12;10.10
2. Gabbi Haskins;TAHS;12;10.94
3. Elizabeth McClure;SHS;12;11.24
4. Ashley Altizer;SHS;11;12.04
5. Natalie Watts;BHS;10;12.24
BOYS
1. Aidan Ischinger;SHS;10;10.94
Team;Result
4x200 Relay
GIRLS
1. Turner Ashby;2:00.34
2. Spotswood;2:03.14
BOYS
1. Spotswood;1:40.44
2. Broadway;1:43.14
4x400 Relay
GIRLS
1. Broadway;4:51.14
2. Turner Ashby;4:51.74
3. Spotswood;4:55.17
BOYS
1. Spotswood;3:45.45
2. Broadway;3:54.14
4x800 Relay
GIRLS
1. Spotswood;11:05.24
2. Turner Ashby;12:20.04
BOYS
1. Spotswood;8:56.57
2. Turner Ashby;10:36.34
Name;School;Grade;Result
Long Jump
GIRLS
1. Makenzie Cyzick;TAHS;11;14-02.50
2. Dani Kunkle;TAHS;9;13-09.50
3. Sidney Early;TAHS;11;13-03.75
4. Azari Frias;SHS;9;12-03.75
5. Peyton Downey;ERHS;11;12-02.00
BOYS
1. Seth Johnson;SHS;12;16-11.00
2. Aidan Ischinger;SHS;10;16-09.99
3. Sam Briggs;TAHS;9;16-02.00
4. Owen Albertson;SHS;10;14-10.50
5. Kris Kim;SHS;9;13-09.00
Triple Jump
GIRLS
1. Sidney Early;TAHS;11;30-06.50
2. Makenzie Cyzick;TAHS;11;29-11.00
3. Dani Kunkle;TAHS;9;28-10.50
4. Abby Moyers;TAHS;12;25-10.00
BOYS
1. Sam Briggs;TAHS;9;37-06.50
2. Owen Albertson;SHS;11;31-07.00
3. Kris Kim;SHS;9;30-09.00
High Jump
GIRLS
1. Ella Somers;BHS;10;4-10.00
1. Jamie Milby;SHS;12;4-10.00
3. Skyler Cyr;BHS;12;4-04.00
3. Emma Eckard;TAHS;12;4-04.00
3. Bree Mitchell;TAHS;12;4-04.00
BOYS
1. Conner Mackey;SHS;11;5-10.00
2. Seth Johnson;SHS;12;5-00.00
2. Adam Harmes;TAHS;11;5-00.00
4. Cade Meredith;BHS;11;4-10.00
Pole Vault
GIRLS
1. Sidney Early;TAHS;11;8-00.00
2. Dani Kunkle;TAHS;9;5-06.00
3. Camille Munoz;TAHS;11;5-00.00
3. Natalie Watts;BHS;10;5-00.00
BOYS
1. Walker Knicely;BHS;10;10-03.00
2. Austin Casarrubius;TAHS;10;6-06.00
3. Andrew Showalter;BHS;9;6-00.00
Shot Put
GIRLS
1. Emily Washington;ERHS;10;31-01.00
2. Katie Miller;TAHS;9;30-07.50
3. Halla Baugher;ERHS;9;22-07.00
4. Emma Eckard;TAHS;12;22-04.00
5. Ellie Copeland;SHS;12;21-05.50
BOYS
1. Herschel Hoffeditz;BHS;9;33-01.00
2. Ryan Duncan;SHS;11;32-02.50
3. Matthew Medlin;SHS;12;29-09.00
4. Tristin Goins;BHS;10;28-10.50
5. Caleb Landes;TAHS;9;16-06.00
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