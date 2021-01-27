TRACK TOPPERS

TOP HIGH SCHOOL TRACK & FIELD PERFORMANCES IN THE COUNTY

Name;School;Grade;Result

55

GIRLS

1. Makenzie Cyzick;TAHS;11;8.34

2. Ashley Altizer;SHS;11;8.64

3. Azari Frias;SHS;9;8.74

4. Dakota Cyr;BHS;10;9.34

4. Peyton Downey;ERHS;11;9.34

BOYS

1. Conner Mackey;SHS;11;7.24

1. Sam Shickel;TAHS;11;7.24

3. Tristan Goins;BHS;10;7.34

4. Adam Harmes;TAHS;11;7.44

4. Izhar Molina;BHS;11;7.44

300

GIRLS

1. Gabbi Haskins;TAHS;12;45.94

2. Mia Ryan;BHS;11;48.24

3. Ashley Altizer;SHS;11;48.94

4. Azari Frias;SHS;9;52.74

5. Lauren Falter;SHS;12;53.34

BOYS

1. Evan Armentrout;BHS;12;38.34

2. Cy Alderman;SHS;12;38.54

3. Conner Mackey;SHS;11;40.54

4. Adam Harmes;TAHS;11;40.94

5. Carter Atkins;SHS;11;41.04

5. Izhar Molina;BHS;11;41.04

500

GIRLS

1. Mia Ryan;BHS;11;1:34.24

2. Skyler Cyr;BHS;12;1:34.34

3. Bree Mitchell;BHS;12;1:41.74

4. Kate Ruebke;SHS;9;1:45.14

5. Elizabeth McClure;SHS;12;1:45.94

BOYS

1. Seth Harding;SHS;12;1:11.94

2. Lewis Slater;BHS;11;1:17.14

3. Jack Parlee;SHS;9;1:17.74

4. Aidan Ischinger;SHS;10;1:18.44

5. Andrew Foltz;SHS;12;1:21.84

1000

GIRLS

1. Taylor Myers;SHS;9;3:25.94

2. Josephine Brumfield;TAHS;11;3:43.34

3. Jessica Showalter;BHS;12;3:55.34

4. Olivia Simpkins;ERHS;11;4:02.34

5. Kate Ruebke;SHS;9;4:06.44

BOYS

1. Seth Harding;SHS;12;2:40.74

2. Jack Parlee;SHS;9;3:06.24

3. Drew Hollar;SHS;12;3:06.84

4. Ross Iudica;SHS;10;3:07.14

5. Zach Kiser;SHS;12;3:09.14

1600

GIRLS

1. Taylor Myers;SHS;9;5:40.04

2. Grace Gardner;SHS;10;6:03.94

3. Rachel Craun;TAHS;11;6:15.54

4. Eliana Teshome;TAHS;10;6:29.84

5. Josephine Brumfield;TAHS;11;6:38.24

BOYS

1. Russell Kramer;SHS;10;5:04.24

2. Ross Iudica;SHS;10;5:17.34

3. Zach Kiser;SHS;12;5:20.44

4. Drew Hollar;SHS;12;5:21.34

5. Christian Souders;TAHS;9;5:21.74

3200

GIRLS

1. Taylor Myers;SHS;9;12:21.64

2. Rachel Craun;TAHS;11;13:05.44

3. Eliana Teshome;TAHS;10;14:16.54

BOYS

1. Jacob Amberg;SHS;10;11:02.64

2. Russell Kramer;SHS;10;11:03.44

3. Christian Souders;TAHS;9;11:33.04

4. Patrick Stapleton;ERHS;11;12:13.74

5. Gavin Anderson;TAHS;12;13:15.04

55 Hurdles

GIRLS

1. Natalie Watts;BHS;10;12.84

Team;Result

4x200 Relay

GIRLS

1. Turner Ashby;2:00.34

2. Spotswood;2:03.14

BOYS

1. Broadway;1:43.14

2. Spotswood;1:44.74

4x400 Relay

GIRLS

1. Broadway;4:52.54

2. Spotswood;5:08.64

BOYS

1. Broadway;3:54.14

2. Spotswood;3;59.44

4x800 Relay

GIRLS

1. Spotswood;11:38.64

2. Turner Ashby;12:20.04

BOYS

1. Spotswood;9:07.64

2. Turner Ashby;10:36.34

Name;School;Grade;Result

Long Jump

GIRLS

1. Dani Kunkle;TAHS;9;13-09.50

2. Makenzie Cyzick;TAHS;11;13-08.25

3. Azari Frias;SHS;9;12-02.00

4. Peyton Downey;ERHS;11;11-10.00

BOYS

1. Seth Johnson;SHS;12;16-11.00

2. Sam Briggs;TAHS;9;16-02.00

3. Owen Albertson;SHS;10;14-10.50

4. Kris Kim;SHS;9;13-09.00

Triple Jump

GIRLS

1. Makenzie Cyzick;TAHS;11;29-11.00

2. Sidney Early;TAHS;11;29-10.50

2. Dani Kunkle;TAHS;9;28-10.50

4. Abby Moyers;TAHS;12;25-10.00

BOYS

1. Sam Briggs;TAHS;9;37-02.00

2. Owen Albertson;SHS;31-07.00

3. Kris Kim;SHS;9;30-09.00

High Jump

GIRLS

1. Ella Somers;BHS;10;4-08.00

2. Jamie Milby;SHS;12;4-06.00

3. Skyler Cyr;BHS;12;4-04.00

3. Emma Eckard;TAHS;12;4-04.00

3. Bree Mitchell;TAHS;12;4-04.00

BOYS

1. Conner Mackey;SHS;11;5-06.00

2. Seth Johnson;SHS;12;5-00.00

2. Adam Harmes;TAHS;11;5-00.00

4. Cade Meredith;BHS;11;4-10.00

Pole Vault

GIRLS

1. Sidney Early;TAHS;11;7-06.00

2. Dani Kunkle;TAHS;9;5-06.00

3. Camille Munoz;TAHS;11;5-00.00

4. Natalie Watts;BHS;10;5-00.00

BOYS

1. Walker Knicely;BHS;10;10-03.00

2. Austin Casarrubius;TAHS;10;6-00.00

Shot Put

GIRLS

1. Katie Miller;TAHS;9;30-07.50

2. Emily Washington;ERHS;10;28-02.00

3. Halla Baugher;ERHS;9;22-07.00

4. Emma Eckard;TAHS;12;22-04.00

5. Ellie Copeland;SHS;12;21-05.50

BOYS

1. Herschel Hoffeditz;BHS;9;32-09.50

2. Ryan Duncan;SHS;11;32-02.50

3. Matthew Medlin;SHS;12;29-09.00

4. Tristin Goins;BHS;10;28-03.50

5. Caleb Landes;TAHS;9;16-06.00

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