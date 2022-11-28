6th Grade A Honor Roll:
Limaya Ali, Sione-Paulo Apted, Julian Ballew, Adelaide Campbell, Carter Campbell, Caroline Carrier, Jesimiel Castillo, Jacob Channell, Caleb Combs, Charlotte Cook, Jasper Davis, River Delawder, Jace Eutsler, Lia Feliz Hernandez, Rylie Floyd, Elisabeth Fly, Isla Fuller, Aaron Gingerich, Julian Gonzalez, Brilea Hamilton, Connor Harner, Jet Herrick, Anaya Hiser, Jack Holloway, Helen Holsinger, Noah Huggi, Morrigan Karnes, Jadyn Keagy, Willow Keck, Averie Keller, Lane Keller, Grayson Keyser, Carter Knight, Baylee Lambert, Jayden Lambert, Brooklyn Layman, Owen Layman, Sarah Manetta, Allison Mathias, Benjamin Mullens, Ava Painter, Madison Parker, Meredith Petrie, Aubrey Pyles, Amarisa Reinford, Samadhi Robles, Joseph Ruliffson, Easton Sauder, Addison Simmers, Kelton Smith, Emma Sonifrank, Alex Thompson, Colton Thompson, Mason Tinnell, Kael Toro Corrales, Kalet Toro Corrales, Riley Trent, Dixie Tusing, Dani Tylee-Ferrell, Penelope Walkley, Matea Wenger, Sydney White, Aaron Wouters
7th Grade A Honor Roll:
Cooper Billhimer, Kiley Blais, McKayla Boggs, Ryland Branner, Cathryn Caffrey, Hailee Chesshir, Hudson Comer, Lilly Culby, Ava Custer, Max Fletcher, Leah Forry, Kaylee Garlock, Reagan Gibson, Annaleah Grither, Leila Haimani, Noah Hisey, Jayden Hull, Iris Kang, Noah Kinman, Levi Lipscomb, Kamdyn Little, Hannah Manetta, Shane Messerley, Ashlyn Mongold, Autumn Moyers, Dixie Moyers, Amelie Nguyen, Yazmin Paz, Jaxen Phillips, Aiden Prater, Kendall Rush, Eli Ryman, Gavin Ryman, Cameron Shifflett, Colton Siever, Lance Slater, Kaleb Spitzer, Chloe Stange, Isabel Steinbach, Casadee Strawderman, Grady Tyson, Emily Zamudio
8th Grade A Honor Roll:
Adam Abdulzahra, Learik Anderson, Tessa Bacon, Ella Beagle, Kendall Carter, Akaeus Cave, Addison Cherry, Lindsay Click, Chloe Craun, Taylor Dennett, Alondra Diaz, Madyson Ennis, Ainsley Flora, Alexia Galloway, Eli Gatesman, James Gerst, Braelyn Grandle, Ivy Herrick, Myleigh Jones, Aiden Justice, Kathryn Kidd, Victoria Kidd, Jack King, Miah Leathers, Ellie Lokey, Abigail Mazur, Aiden Morgan, Jayden Paniagua, Riley Petrie, Isaac Puffenbarger, Jardiel Quiles Justiniano, Erika Ramirez-Santibanez, Esteban Robles, Jacob Showalter, Peyton Siever, Siv Chyin Ung-Liambounheuang, Victor Vargas Lopez, Valentina Velasco-Bautista, Ella Yoder, Ashley Zamudio
6th Grade B Honor Roll:
Emely Alvarez Turcios, Grace Anderson, Antony Ayala Ayala, Ray Bieber, Elizabeth Bolton, Lilianne Booth, Caroline Bowman, Landon Bryan, Muhammad Butt, Kameryn Campbell, Tryston Campbell, Adrian Casado, Gavin Comer, Grant Crawford, Jude Crosby, Curtis Custer, Autumn Cutlip, Gabriel Dobscha, Sydney Dove, Alexis Falls, Sloan Farrell Sermeno, Jakob Galicia, Haven Hamlin, Rylee Hammer, Abigail Harper, Cynthia Hernandez Perez, Daylon Higgs, Caleb Hose, Madison Hottinger, Leah Hulver, Gaige Ijames, Kadence Inukihaangana, Jeimmy Jimenez Ovando, Isaac Johnson, Braelyn Jordan, Emma Kesterson, Collin Kline, Michael Knight, Jenna Lam, Jake Lantz, Leah Lewis-Crosby, Shannon Maley, Mark Mazur, Jasmine McClure, Landon McGovern, Saron Mekonnen, Ty Miller, Hayden Mundy, Autumn Nance, Jacob Nelson, Aiden Nicholson, Sten Nzaou, Mia Orebaugh, Nathaniel Orellana, Lenore Oscar, Oscar Osorio, Daguel Pedroza, Jackson Pence, Dana Phillips, Levi Phillips, Naviyah Price, Karter Ray, Cam Rhodes, Kali Ritchie, Madison Ritchie, Esperanza Ruvalcaba-Lopez, Leann Shafer, Emme Shull, Joseph Simmons, Bentley Smith, Corbin Smith, Skyler Smith, Riley Sonifrank, Makayla Spitler, Jacob Stover, Evey Strine, Isai Tomas-Romero, Dakota Whetzel, Ava Wilfong, Noah Wilkes, Dillon Yoder
7th Grade B Honor Roll:
Abdullah Abdalrahman, Steven Aguilar Calderon, Keiry Aguilera Ordonez, Alexis Albright, Elvin Ambrosio, Helen Arbogast, Jackson Arbogast, Camron Ayala, Renick Billmeyer, Calyn Burke, Cienna Ciccone, Makaleigh Collins, Emma Cupp, Desean Dean, Andrea Diaz Sanchez, Inna Dronov, Callina Dunn, Haylie Falls, Landon Fox, Caleb Fuentes Lopez, Mason Fulk, Jessica Funk, Andrew Garber, Jacob Gilley, Brenden Glovier, Jadyn Gray, Jackson Green, Maxine Halterman, Kydan Harlow, Noah Harris, Logan Hart, Lexus Herring, Haven Hess, Jeremiah Hilliard, Carina Hoffeditz, Wyatt Hose, Ashton Hottinger, Lily Hottinger, Hayden Hull, Taylor Keplinger, Isaac Lopez Aguas, Jaylin Lopez, Liam Lowery, Brooklyn Magenhofer, Kaelynn Maier, Kenan Manea, Conner Mason, Esmeralda Molina, Lesly Moreno Hernandez, Cora Nelson, Ryan Norton, Kai Orebaugh, Skyler Pearce, Steven Perez Diaz, Elijah Prater, Ashby Price, Jude Ritchie, Gabriel Roadcap, Khloe Robertson, Gabriela Salinas, Kynlee Shipe, Dylan Siever, Caleb Simmers, Lee Souder, Dylan Steiner, Jayce Suters, Mackenzie Taylor, Parker Terrell, Jacob Timme, Saige Tomlinson, Hunter Trzicak, River Turner, Wesley Turner, Shayleigh Tusing, Edwin Twyman IV, Addalynn Vandevender, Brayden Whetzel, Zachary Wilt
8th Grade B Honor Roll:
Peyton Allen, Madison Ankofski, Mason Atwood, Madison Barb, Aiden Bautista, Jackson Bell, Jack Berry, Bryleigh Burke, Elijah Campbell, Luis Carranza, Adam Conard, Avery Cox, Ethan Dorsey, Julie Dove, Tyler Dove, Jacob Driver, Simon Dronov, Skylar Dugas, Colby Fesler, Lucas Frank, Macen Fulk, Emily Good, Chloey Hamilton, Charles Harner, Cassidy Harper, Sebastian Harper, Luke Hill, Azriel Hiser, Ricky Hottinger, Meadow Ijames, Kaleb Kerr, Sadey Kile, Virgil Knick, Ariana Korugic, Aleathea Kruger, Matthew Lantz, Cole Lipscomb, Serena Mahoney, Sage Mauro, Ava Mortensen, Isabella Parker, Mia Parker, Austin Pence, Cooper Pence, Jackson Plogger, Reid Price, Sebastian Ray, Cole Ritchie, Adam Ritter, Natalia Romero Calderon, Brittany Santiago Gonzalez, Lillian Shelton, Daniel Showalter, Rilee Showman, Olivia Smith, Emma Stephens, Diamond-Rayne Stover, Savannah Stroop, Annabelle Thee, Abraham Tomas-Romero, Leon Turner, Juana Vieyra-Sierra, Sofia Webb, Jaylynn Wingfield, Madalyn Wolfe.
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