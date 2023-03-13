Turner Ashby High School
9th Grade A Honor Roll: Austin Edward Armstrong,Laurel Ashlynn Armstrong, Jathan A. Blankenship, David Edward Bondaruk, Alicia Renee Branner, Selamawit Amare Buta, Georgia Paige Collins, Caitlyn Elizabeth Crawford, Frances Sophia Dacko, Alana Brooke Dennis, Vechai Mike Fhankham, Mary Elizabeth Furr, Grace Elizabeth Gallon, Sofia Rose Garber, Sebastian LucaGrinberg Bly, Justin Dylan Hartman, Brook Leigh Hemmis, Ameer Saleem Hijjeh, Aidan Robert Johnston, Natalie ElleJohnston, Kyleigh Juanitta Knight, Zoe Annemarie Marquardt, Kayla Michelle Mata, Blake Alexander McCain, Madelyn Grace McPhee, Levi Jackson Napotnik, Grant Keller Ostlund, Gwendolyn Aaron Ours, Emma Renee Randall, Walter Allen Rhodes, Maxx David Arthur Riggert, Zina Nawras Salim, Bella London Schultz, Sadie Paige Secrist, Alyssa Joy Shank, Nikolay Anatolyevich Shumeyko, Elizabeth Virginia Sieber, Jack Owen St. John, Ayden Michael VanHorn, Claira Ann Venuto, Nathan Joseph Whiting
10th Grade A Honor Roll: Ellianna Joye Appleton, Isaac Ivan Arenas, Sara Teklay Aron, Molly Noelle Beckwith, Haley Marie Berry, Gabriel Alonso Berumen-Gonzalez, Preston Alan Blankenship, Andrew James Clark, Katherine Michelle Cooper, Solomon Boaz Cox, Brett Wilson Eye, Samantha Anne Foster, Tiffany Marie Garst, Gracy Laurel Greenfield-McNaught, Molly Elizabeth Griffin, Samantha Jane Hajdasz, Daniel Edward Helmick, Skylar James Hibbard, Jason Alexander Howdyshell, Addison Marie Hutton, William Christopher Jones, Misam Munzer Kaperday, Magdalena Lilith Lantz-Trissel, Ethan Robert Lassiter, Cristy Fernanda Luis Padilla, Alexes Nicole McLain, Matthias Timothy Mirabella, Lane Addison Shank, Nathan ThomasSmith, Connor Michael Sullivan, Harrison Berner Suter, Caine Sterling Teter, Brisel Grisel Valdez, Taylor Renee Whetzel, Emily Nadine Whitmore, Landon Richard Wood
11th Grade A Honor Roll: Diya Rebin Abdalrahman, Areia Othman Ahmed, Emma Elizabeth Arenas, Carter Doss Bowman, John Allen Bowman, Samuel Evan Briggs, Maximino Josue Canas, Liam David Chester, Easton Kyle Crockett, Jackson Miles Curry, Harper Mackenzie Dodd, Ethan Rhodes Eberly, Glen Alan Foster, Nathaniel Winston Fox, Audrey Mae Garrison, Liana Leonidivna Gorobchuk, Brooke Renee Graham, Chloe Juniper Greenfield-McNaught, Ryan Alexander Gregory, Nathan Leif Gunderson, William Hackbarth, Madison Kate Hill, Mattie Bell Hopkins, Makayla Fawn Horn, Emma Kathryn Jackson, Andrew Galen Johnson, Diana Kutsa, Caleb Olen Landes, Alexis Cole Layman, Benjamin G. Longcor, Samantha Jane Martin, Porter David Mickley, Benjamin Lee Miller, Lily Faith Moyers, Troy Hunter Ostlund, Ethan Nathaniel Reyes, Adeline PiperSajko, Christopher Daniel Sanders, Tyson Bryant Shank, Ivy Marie Showalter, Emily Nicole Siever-Cruz, Kendall Grace Simmers, Zachary L. Striebig, Gavin Beck Tolar, Samantha Nichole Whetzel, Gracie Margaret Will, Shylah Elizabeth Zepp
12th Grade A Honor Roll: Bailee Kai Angelopulos, Connor Reilly Arehart, Jacob Payge Auville, Justin Lee Berry, Samuel Seroga Bohdan, Laura Michelle Botkin, Alyssa-Ann Coceano Bowman, Kaila Jade Breeden, Austin Thomas Cabana, Levi Grant Christian, Delaney Elizabeth Clarke, Jamie Glen Click, Isabella Nicole Corrado, Mary Elizabeth Cyzick, Cecilia Corinne Dastoli, Ethan Aaron Davidson, Brooke Ives Eaton, Christian Layton Falwell, Gaven A. Friel, Olivia Grace Fulk, Josephine Estelle Gay, Emily Ashlynn Graham, Payshance A. Harman, Leah Teeling Hedrick, Madison Virginia Hottinger, Kate Abigail Jones, Blake AllenKeppel, Elizabeth Claire Knight, Isaiah JosephKnight, Brooke Danielle Knott, Evan Scott Kulp, Jack Ezra Larson, Olivia Elizabeth Layman, Katelyn Abigail Lough, Jordan Rayne Mongold, Katelyn Marie Nazelrod, Aiden Christopher Polson, CJ Burkett Ross, Abby Michelle Schmokel, William Stephen Simmons, Kristina P. Sivukhin, Cameron Emilee Smith, Logan Bradley Stevens, Caden Travis Swartley, Ella Marie Tatro, Hannah Vazquez, Lily Ann Wagoner
9th Grade B Honor Roll: Madison Hailey Aderholz, Dalya Dawood Alali, Caden Scott Alley, Jacob Alex Ayala, Emma Grace Benner, Yasmin Adriana Berumen-Gonzalez, Brooks Bowman, Tucker Jackson Bowman, Emma Lynn Carr, Leonardo Casiano-Ochoa, Isaiah Samuel Catt, Aleah Quinn Childress, Christy Renee Click, Kendall Rae Conley, Afton Skylar Cook, Addisyn Nicole Dean-Quillen, Levi Daniel Early, Elijah Reed Estes, Rebecca Noelle Fawley, Olivia Kate Flanders, Juan Carlos Garcia, Cambell Elise Gay, Thomas James Gillenwater, Jackson Kenley Good, Zachary Eugene Grove, Nali Ghareeb Gull, Rylee Lynn Harper, Katelyn Allison Hiner, Hughes, Nista Jamarkattel, Alysse Layla-Ze Jenkins-Roland, Garrett Thomas Jennings, Everett Keller Johnson, Chelsea Nichole Joiner, Reese McKinsey Kauffman, Sherlin Lopez-Rojas, Ellis Eva Alexandra Lunsford, Kate Rylee Mason, John Patrick McCall, Colton Jackson McDorman, Allison Michelle Merryman, Michael Xavier Meza-Garcia, Maisy Anne Miller, William Russell Miller, Alexandria Serenity Missal, Emma Faith Mizell, Samuel Alan Moats, Ryan Michael Moyers, Jessica Lynn Pennington, Addison Nicole Pittington, Kayla Lauren Ritchie, Matthew James Sanders, Daniela Santos-Lopez, Rylan Zinn Saville, Solomon Xavier Shifflett, Haley Dawn Showalter, Caden Rees Simmers, Cole Lee Simmons, Devin Alexander Smiley, Matthew Bain Stallard, Marisa Katherine Taylor, Isabelle Rose Thompson, Colin Mack Trost, Madelyn Nichole Vyhovskyy, Waylon Marshall Wenger, Raylee Faith Wright, Tristan Benjamin Zepp
10th Grade B Honor Roll: Mohammed Hemn Abdulkhalq, Kyleigh Elizabeth Acker, Brayden David Allen, Brooke Star Allen, Jordyn Renee Auville, Emmeline Bailey, Gehrie Cooper Bair, Dominic Izaac Bartlett, Jacob Alexander Blosser, Caden Douglas Blyer, Alexander James Burrell, EyvenCardoso-Torres, Gian Daniel Cavazos, Ethan Patrick Clem, Wyatt Michael Cole, Holden James Conley, Sarah Emma Craun, Teddy Sollenberger Davis, Colden Bennet deBrun, Peyton Scott Deputy, Christopher Dewey Dofflemyer, Kallie Kristine Eaton, Jacob Patrick Eckelman, Alayna Marie Eye, Cole Ritchie Freeman, Brayden Ryan Gowers, Meredith Wen Yu Gray, Gail Marie Greene, Caly Belle Guyer, Lauren Elizabeth Harold, Jackson Rossi Harris, Hope Erin Hatton, Taylor Grace Heishman, Anahi Cristal Hernandez-Reyes, Tyler Grant Hill, Ryan Philip Hutchinson, Bryana Lynnell Jarrells, Kensington Ryan Johnson, Kylie Kristian Kinsey, Ashley Rose Knott, Brooks O’Neill Laver, Owen Todd Lyons, Jonathan Reid Martin, Michael Scott Mason, Rayne Elizabeth May, Gracie Estelle McCoy, Honesty Grace Meadows-Sandlin, Aleksey Melchukov, Leighton Ann Mirabella, Blake Matthew Moats, Jackson Tyler Mongold, Juan David Monroy, Liliana Marie Monroy, Aiden Nicholas Morgan, Caden Wiley Morris, Jonathan Allan Moyers, Reese Elizabeth Nesselrodt, Chloe Frances Nieder, Maggie Elizabeth Olah, Briana Elizabeth Pastrana, Ava Grace Pitsenbarger, Brycen Taylor Propst, Bridget Reese Redifer, Nahomy Maria Rodriguez Alarcon,
Elyanna Elizabeth Rogers, Benjamin James Seifert, Madisyn Renae Shifflett, Brooke Michael Shiflet, Noah Andrew Smith, Brady William Spotts, Anna Vladimirovna Stasyuk, Sofia Sewitemariam Teshome, Hozan A Thamer, Reaghan Olivia Warner, Carolina Noel Waters, Bennett Michael Wilburn, Brooklyn Nicole Wilkins, Kathryn Nikole Wise, Natalie Brook Wisman
11th Grade B Honor Roll:Hozan ThamerAl Hasan, Jacob Richard Alderfer, Carter Reid Alley, Victor Manuelle Almendarez Posada, Clara Marie Bailey, Acadia Kaylee Bowen, Jack Sullivan Breeden, Logan Alaina Breeden, Jessica Emmalyn Brumfield, Bryce Addison Carter, Malachi Andrew Catt, Ciara HopeChristmas, Allee Nicole Coffman, Kasey Warren Cyzick, Audrey Rebekah Davis, Kyla Rose Delawder, Cody Lane Dennis, Fae Valentine Deputy, Homer James Doughty, Caleb Matthew Eckard, Hannah Lea Eppard, Axel Espino-Nunez, Claire Elizabeth Evick, Julia Frances Eye, Macy Elizabeth Eye, Bryce Andrew Fellenstein, Mia Rose Flory, Andrew Jacob Foley, Adara Catherine Fox, Robert Kagey Furr, Brynne Olivia Gerber, Kendra Nicole Gillette, Alora Lynn Graham, Clay Parker Guyer, DaLisa Nicole Ham, Deana Shea Harman, Wyatt Haskell, Alexis Louise Hill, Kenzy Jade Hiner, Jose Antonio Jimenez Leon, Christian Scott Joiner,
Connor Douglas Kreeger, Sulamita Alexandra Lagoda, Ryan Thomas Larson, Ava Leigh Long, Analeigh Grace McCall, Anna Isabelle McCoy, Addyson Noel McNeal, Baylee Price Miller, Carrie Yvonne Miller, Corbin Jay Miller, Teagan Shane Mitchell, Fabiola Moran-Labra, Rebekah Marie Morris, Grace Erilyn Music, Mason Allen Nesselrodt, Harleigh Renee Propst, Alexandra Grace Reid, Malaina LynneRitchie, Emma Louise Rogers, Reese Elizabeth Secord, Grace Rebecca Sharp, Faith Elizabeth Showalter, Emery Elyse Shull, Hunter Patrick Skelton, Callie Anne Smith, Elizabeth Jane Smith, Nevaeh Marie Smith, Noah William Smith, Cade Jackson Snyder, Braelon Liskey Steele, Benjamin James Sullivan, Ariana Valeria Suncin Rivas, Cam’Ron Alexander Vigar, Jorge Villeda Olguin, Levi Beibei Waidelich, Emma Leigh Wanger, Jameson MichaelWeaver, Devon AdalineWichael,
12th Grade B Honor Roll: Ahra MuhamadAbdulla, Rozin Othman Abdulla, Sahund Babakir Aga, Gilberto Martin Aguirre, Austin Hartman Casarrubias, Aidan Thomas Casey, Benjamin James Childs, Rebecca Anne Collins, Roberto Antonio Coppola, Mackenzie Elizabeth Crawford, Morgan Tyler Custer, Josiah H. Deleon Herrarte, Juan Carlos DelReal, Austin Jose Jerry Diaz, Adah Jane Katherine Disharoon, Molly Elizabeth Early, Collin Reid Welborn Gephardt, Janna Claire Glendye, Diego Jared Gonzalez Meza, Aiden James Grogg, Cornelio Gumecindo-Baltazar, Juan Jose Guzman, Whitney Lynn Harold, Lilliana Elise Hernandez,Andrew Reede Hodges, Nelson Daniel Howdyshell, David Daniel Humes, Phineas Samuel Kasten, Kristin Nicole Kile, Parker Scott Kiracofe, Jocelyn Dawn Knight, Kevin J. Knight, Zoriana Kravchuk, Kacey Morgan Lam, Lillian Haze Lawson, Kendall Jaden Liskey, Briley Madison Loan, Alex Michael Maust, Kristen Ariana Moncada Santos, Katelyn Faith Morral, Andrea Susan Neher, Eva Raquel Ochoa, Caleb Daniel Raines, Daniel Norman Rogers, Mark Oleg Romanenko, Samuel Peyton Satterwhite, Ali Shees Sheikh, Alora Irene Shirkey, Grayson Hall Smith, Jeremy Sheldon Smith, Mackenzie Nicole Snyder, Kellie Lynn Taylor, Eliza Grace Thompson, Jasmin Lilian Velazquez, Jolexie Gabriella Whetzel, Allison Nicole Wilson, Cole Wayne Wisman.
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