4H MARKET GOAT SHOW

DIVISION 1 BRED & OWNED :

CHAMPION – Elijah Conley

RESERVE CHAMPION – Austin Eye

DIVISION 1:

CHAMPION – Sutton Swecker

RESERVE CHAMPION – Elliot Messerley

DIVISION 2 BRED & OWNED:

CHAMPION – Elijah Conley

RESERVE CHAMPION – Bryson Funk

DIVISION 2:

CHAMPION – Sutton Swecker

RESERVE CHAMPION – Eva Tobin

DIVISION 3 BRED & OWNED:

CHAMPION – Bryson Funk

RESERVE CHAMPION – Noah Smith

DIVISION 3:

CHAMPION – Emily Conley

RESERVE CHAMPION – Grant Pennybacker

DIVISION 4 BRED & OWNED:

CHAMPION – Aden Bazzle

RESERVE CHAMPION – Emma Anthony

DIVISION 4:

CHAMPION – Brinna Pennybacker

RESERVE CHAMPION – Mailee Findley

DIVISION 5 BRED & OWNED:

CHAMPION – Robel Haile

RESERVE CHAMPION – Austin Eye

DIVISION 5:

CHAMPION – Evan Shifflett

RESERVE CHAMPION – Eleanor Pickin

SUPREME BRED & OWNED GRAND CHAMPION – Elijah Conley

SUPREME BRED & OWNED RESERVE GRAND CHAMPION – Elijah Conley

SUPREME GRAND CHAMPION – Emily Conley

SUPREME RESERVE GRAND CHAMPION – Brinna Pennybacker

OPEN & JUNIOR SHEEP BREEDING SHOW

SENIOR SHOWMANSHIP:

CHAMPION – Abigail Showalter

INTERMEDIATE SHOWMANSHIP:

CHAMPION – Emily Hammer

RESERVE CHAMPION – Brinna Pennybacker

JUNIOR SHOWMANSHIP:

CHAMPION – Alyson McCloud

RESERVE CHAMPION – Olivia Fischer

PEE WEE SHOWMANSHIP:

CHAMPION – Macyn Beamer

RESERVE CHAMPION – Bennett May

SUFFOLKS:

CHAMPION EWE - Mackenzie Liskey

RESERVE CHAMPION EWE – Aide Shifflett

JUNIOR CHAMPION EWE – Leah Siler

JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Leah Siler

CHAMPION RAM – Leah Siler

RESERVE CHAMPION RAM – Amanda Siler

JUNIOR CHAMPION RAM – Leah Siler

JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – Leah Siler

CHEVIOT:

CHAMPION EWE – Macyn Beamer

RESERVE CHAMPION EWE – Ashland Farms

JUNIOR CHAMPION EWE – Ashland Farms

JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Ashland Farms

CHAMPION RAM – Ashland Farms

RESERVE CHAMPION RAM – Ashland Farms

JUNIOR CHAMPION RAM – Ashland Farms

JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – Ashland Farms

HAMPSHIRE:

CHAMPION EWE – Kinley & Brooklyn Begoon

RESERVE CHAMPION EWE – MTC FFA

JUNIOR CHAMPION EWE – MTC FFA

JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – MTC FFA

CHAMPION RAM – MTC FFA

RESERVE CHAMPION RAM – MTC FFA

JUNIOR CHAMPION RAM – MTC FFA

JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – MTC FFA

DORSETS:

CHAMPION EWE – Grayson Long

RESERVE CHAMPION EWE – Grayson Long

JUNIOR CHAMPION EWE – Grayson Long

JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Grayson Long

CHAMPION RAM – Brinna Pennybacker

RESERVE CHAMPION RAM – Thomas Lohr

JUNIOR CHAMPION RAM – Brinna Pennybacker

JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – Thomas Lohr

SOUTHDOWN:

CHAMPION EWE – Matthew Sponaugle

RESERVE CHAMPION EWE – Abigail Showalter

JUNIOR CHAMPION EWE – Abigail Showalter

JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Gannon Long

CHAMPION RAM – Abigail Showalter

RESERVE CHAMPION RAM – Joey Davis

JUNIOR CHAMPION RAM – Abigail Showalter

JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – Gannon Long

COMMERCIALS:

CHAMPION EWE – May Valley Club Lambs

RESERVE CHAMPION EWE – Brinna Pennybacker

JUNIOR CHAMPION EWE – Brinna Pennybacker

JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Abigail Showalter

CHAMPION RAM – Abigail Showalter

RESERVE CHAMPION RAM – J. Frank Hillyard FFA

JUNIOR CHAMPION RAM – J. Frank Hillydard FFA

JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – J. Frank Hillyard FFA

SUPREME GRAND CHAMPION EWE – May Valley Club Lambs

SUPREM JUNIOR GRAND CHAMPION EWE – Brinna Pennybacker

SUPREME RESERVE GRAND CHAMPION EWE – Brinna Pennybacker

SUPREME JUNIOR RESERVE GRAND CHAMPION EWE – Grayson Long

SUPREME GRAND CHAMPION RAM – Abigail Showalter

SUPREME JUNIOR GRAND CHAMPIOIN RAM – Abigail Showalter

SUPREME RESERVE GRAND CHAMPION RAM – Brinna Pennybacker

SUPREME JUNIOR RESERVE GRAND CHAMPION RAM – Brinna Pennybacker

4H MARKET LAMB SHOW

DIVISION 1 BRED & OWNED:

CHAMPION – Grayson Long

RESERVE CHAMPION – Levi Dove

DIVISION 1:

CHAMPIOIN – Arlie Eye

RESERVE CHAMPION – Grayson Long

DIVISION 2 BRED & OWNED:

CHAMPION – Isabelle Kronk

RESERVE CHAMPION – Sawyer Wilkins

DIVISON 2:

CHAMPION – Alivia Hewitt

RESERVE CHAMPION – Katie Payne

DIVISION 3 BRED & OWNED:

CHAMPION – Laylianna Myers

RESERVE CHAMPION – Sawyer Wilkins

DIVISION 3:

CHAMPION – Rachel Craun

RESERVE CHAMPION – Laylianna Myers

DIVISION 4 BRED & OWNED:

CHAMPION – Laylianna Myers

RESERVE CHAMPION – Robel Haile

DIVISION 4:

CHAMPION – Ella Warns

RESERVE CHAMPION – Wyatt Holloway

DIVISION 5 BRED & OWNED:

CHAMPION – Brinna Pennybacker

RESERVE CHAMPION – Grant Pennybacker

DIVISION 5:

CHAMPION – Sutton Swecker

RESERVE CHAMPION – Brinna Pennybacker

SUPREME BRED & OWNED GRAND CHAMPION – Brinna Pennybacker

SUPREME BRED & OWNED RESERVE GRAND CHAMPION – Grant Pennybacker

SUPREME GRAND CHAMPION – Sutton Swecker

SUPREME RESERVE GRAND CHAMPION – Brinna Pennybacker

FLOWERS

HELEN LAMBERT HORTICULTURE SWEEPSTAKES FLOWER DEPT – Frances Mason

POULTRY

JUNIOR SHOWMANSHIP – John Taylor

INTERMEDIATE SHOWMANSHIP – Trey Daubert

SENIOR SHOWMANSHIP – Hannah Wolfe

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