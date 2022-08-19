4H MARKET GOAT SHOW
DIVISION 1 BRED & OWNED :
CHAMPION – Elijah Conley
RESERVE CHAMPION – Austin Eye
DIVISION 1:
CHAMPION – Sutton Swecker
RESERVE CHAMPION – Elliot Messerley
DIVISION 2 BRED & OWNED:
CHAMPION – Elijah Conley
RESERVE CHAMPION – Bryson Funk
DIVISION 2:
CHAMPION – Sutton Swecker
RESERVE CHAMPION – Eva Tobin
DIVISION 3 BRED & OWNED:
CHAMPION – Bryson Funk
RESERVE CHAMPION – Noah Smith
DIVISION 3:
CHAMPION – Emily Conley
RESERVE CHAMPION – Grant Pennybacker
DIVISION 4 BRED & OWNED:
CHAMPION – Aden Bazzle
RESERVE CHAMPION – Emma Anthony
DIVISION 4:
CHAMPION – Brinna Pennybacker
RESERVE CHAMPION – Mailee Findley
DIVISION 5 BRED & OWNED:
CHAMPION – Robel Haile
RESERVE CHAMPION – Austin Eye
DIVISION 5:
CHAMPION – Evan Shifflett
RESERVE CHAMPION – Eleanor Pickin
SUPREME BRED & OWNED GRAND CHAMPION – Elijah Conley
SUPREME BRED & OWNED RESERVE GRAND CHAMPION – Elijah Conley
SUPREME GRAND CHAMPION – Emily Conley
SUPREME RESERVE GRAND CHAMPION – Brinna Pennybacker
OPEN & JUNIOR SHEEP BREEDING SHOW
SENIOR SHOWMANSHIP:
CHAMPION – Abigail Showalter
INTERMEDIATE SHOWMANSHIP:
CHAMPION – Emily Hammer
RESERVE CHAMPION – Brinna Pennybacker
JUNIOR SHOWMANSHIP:
CHAMPION – Alyson McCloud
RESERVE CHAMPION – Olivia Fischer
PEE WEE SHOWMANSHIP:
CHAMPION – Macyn Beamer
RESERVE CHAMPION – Bennett May
SUFFOLKS:
CHAMPION EWE - Mackenzie Liskey
RESERVE CHAMPION EWE – Aide Shifflett
JUNIOR CHAMPION EWE – Leah Siler
JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Leah Siler
CHAMPION RAM – Leah Siler
RESERVE CHAMPION RAM – Amanda Siler
JUNIOR CHAMPION RAM – Leah Siler
JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – Leah Siler
CHEVIOT:
CHAMPION EWE – Macyn Beamer
RESERVE CHAMPION EWE – Ashland Farms
JUNIOR CHAMPION EWE – Ashland Farms
JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Ashland Farms
CHAMPION RAM – Ashland Farms
RESERVE CHAMPION RAM – Ashland Farms
JUNIOR CHAMPION RAM – Ashland Farms
JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – Ashland Farms
HAMPSHIRE:
CHAMPION EWE – Kinley & Brooklyn Begoon
RESERVE CHAMPION EWE – MTC FFA
JUNIOR CHAMPION EWE – MTC FFA
JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – MTC FFA
CHAMPION RAM – MTC FFA
RESERVE CHAMPION RAM – MTC FFA
JUNIOR CHAMPION RAM – MTC FFA
JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – MTC FFA
DORSETS:
CHAMPION EWE – Grayson Long
RESERVE CHAMPION EWE – Grayson Long
JUNIOR CHAMPION EWE – Grayson Long
JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Grayson Long
CHAMPION RAM – Brinna Pennybacker
RESERVE CHAMPION RAM – Thomas Lohr
JUNIOR CHAMPION RAM – Brinna Pennybacker
JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – Thomas Lohr
SOUTHDOWN:
CHAMPION EWE – Matthew Sponaugle
RESERVE CHAMPION EWE – Abigail Showalter
JUNIOR CHAMPION EWE – Abigail Showalter
JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Gannon Long
CHAMPION RAM – Abigail Showalter
RESERVE CHAMPION RAM – Joey Davis
JUNIOR CHAMPION RAM – Abigail Showalter
JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – Gannon Long
COMMERCIALS:
CHAMPION EWE – May Valley Club Lambs
RESERVE CHAMPION EWE – Brinna Pennybacker
JUNIOR CHAMPION EWE – Brinna Pennybacker
JUNIOR RESERVE CHAMPION EWE – Abigail Showalter
CHAMPION RAM – Abigail Showalter
RESERVE CHAMPION RAM – J. Frank Hillyard FFA
JUNIOR CHAMPION RAM – J. Frank Hillydard FFA
JUNIOR RESERVE CHAMPION RAM – J. Frank Hillyard FFA
SUPREME GRAND CHAMPION EWE – May Valley Club Lambs
SUPREM JUNIOR GRAND CHAMPION EWE – Brinna Pennybacker
SUPREME RESERVE GRAND CHAMPION EWE – Brinna Pennybacker
SUPREME JUNIOR RESERVE GRAND CHAMPION EWE – Grayson Long
SUPREME GRAND CHAMPION RAM – Abigail Showalter
SUPREME JUNIOR GRAND CHAMPIOIN RAM – Abigail Showalter
SUPREME RESERVE GRAND CHAMPION RAM – Brinna Pennybacker
SUPREME JUNIOR RESERVE GRAND CHAMPION RAM – Brinna Pennybacker
4H MARKET LAMB SHOW
DIVISION 1 BRED & OWNED:
CHAMPION – Grayson Long
RESERVE CHAMPION – Levi Dove
DIVISION 1:
CHAMPIOIN – Arlie Eye
RESERVE CHAMPION – Grayson Long
DIVISION 2 BRED & OWNED:
CHAMPION – Isabelle Kronk
RESERVE CHAMPION – Sawyer Wilkins
DIVISON 2:
CHAMPION – Alivia Hewitt
RESERVE CHAMPION – Katie Payne
DIVISION 3 BRED & OWNED:
CHAMPION – Laylianna Myers
RESERVE CHAMPION – Sawyer Wilkins
DIVISION 3:
CHAMPION – Rachel Craun
RESERVE CHAMPION – Laylianna Myers
DIVISION 4 BRED & OWNED:
CHAMPION – Laylianna Myers
RESERVE CHAMPION – Robel Haile
DIVISION 4:
CHAMPION – Ella Warns
RESERVE CHAMPION – Wyatt Holloway
DIVISION 5 BRED & OWNED:
CHAMPION – Brinna Pennybacker
RESERVE CHAMPION – Grant Pennybacker
DIVISION 5:
CHAMPION – Sutton Swecker
RESERVE CHAMPION – Brinna Pennybacker
SUPREME BRED & OWNED GRAND CHAMPION – Brinna Pennybacker
SUPREME BRED & OWNED RESERVE GRAND CHAMPION – Grant Pennybacker
SUPREME GRAND CHAMPION – Sutton Swecker
SUPREME RESERVE GRAND CHAMPION – Brinna Pennybacker
FLOWERS
HELEN LAMBERT HORTICULTURE SWEEPSTAKES FLOWER DEPT – Frances Mason
POULTRY
JUNIOR SHOWMANSHIP – John Taylor
INTERMEDIATE SHOWMANSHIP – Trey Daubert
SENIOR SHOWMANSHIP – Hannah Wolfe
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