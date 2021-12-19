9TH GRADE

Tyler Adams

Amna Al Mukhtar

Charlotte Bentley

Madeleine Caldwell

Avery Covelli

Brady Crummett

Bella Davis

Kolin Dean

Raegan Dienner

Madison Doss

Julia Dunham

Makayla Escobar

Daniel Gass

Jackson Graves

Abigail Gregory

Zifei Guo

Karson Hamric

Ava Helfgott

Grace Hofecker

Chin-En Hu

Molly Johnson

Riley Joyner

Aubrey Keck

Peyton Kenee

Troy Kramer

Bayla Lambert

Ella Li

Bodie Lohr

Samuel Mars

Sadie Mayhew

Mairead Meaney

Derek Mickelson

Reese Mills

Mohammad Najeeb

Alexander Nava-Sanchez

Olivia Parks

Samantha Parrish

Shagun Patel

Christian Peterson

Rebeca Ramirez

Makayla Roderick

Jacob Shifflett

Rebeka Shulgan

Amelia Turner

Eric Ward

Isabella Weve

Dymond Wright

10TH GRADE

Clayton Adams

Lukas Alt

Miguel Avila Loya

Diana Bacilio Laureano

Natalie Bowman

Cameron Cooley

Pria Dua

Jackson Dunkel

Kailey Ekdahl

Helena Engeron

Mailee Findley

Isabelle Flory

William Harding

Nina Harman

Leo Johnson

Sophia Johnson

Elizabeth Kidd

Eliza Kiser

Jackson Knight

Annabeth Koogler

Meghan Lamm

Sean Layman

Nathan Leslie

Jackson Li

Kiley McCleary

Kevin Mongold

Dylan Morris

Fiell Navarro

Carrie Null

Josephine Robertson

Kenneth Salmeron

Selin Senturk

Rennie Shaffer

Aubrie Shifflett

Grace Shifflett

Vikram Singh

Adam Souder

Nicole Syptak

Lillian Tate

Timothy Volokitkin

Callie Weaver

Mia Williams

Benjamin Yancey

Christian Zerfoss

11TH GRADE

Ana Cacho

Damian Campbell

Lauren Dofflemyer

Hanzhe Dong

Leah Feldman

Kevin Fink

William Flint

Jayden French

Grace Gardner

Maxwell Gass

Caressa Gibson

Kayla Hottinger

Thomas Iudica

Russell Kramer

Jennings Lambert

Edward Macgill

Kasey McClure

Julie McKinney

Brooke Morris

Iman Najeeb

Dialynne Navarro

Sara Nelson

Sophia Nguyen

Loretta Parkinson

Deeya Patel

Adam Ross

Alexander Scheidt

Mackenzie Schmidt

Chloe Shephard

Caroline Shoop

Brody Sigmon

Colton Stroop

Julia Tedross

Ellee Trout

Ethan Turner

Danita Wolmarans

Melana Zaychenko

12th GRADE

Benish Afridi

Nolizmarie Arce Rivera

Elizabeth Blatz

Hunter Blosser

Samantha Brady

Savannah Church

Andrea Cline

Slade Connellee

Madison Cooley

Howard Cushman

Selah Dienner

Emily Dong

Kayleigh Doss

Nomi Dua

Madeleine Dunaway

Dakota Eckard

Nils Feliciano

Tyler Flesher

Neah Garrard

Emily Good

Camden Gray

Charles Hale

Justin Hammer

Bradley Harold

Clayton Harold

Bryce Harris

Haylee Hawley

Ian Heeringa

Juan Hernandez-Lopez

Katelyn Kim

Madison Knight

Kathryn Lamm

Sydney Litwiller

Miles Mayhew

Nathan Medlin

Eduardo Morales

Keris Morris

Boris Nakashyan

Katherine Oberholtzer

William Painter

Hannah Petrillo

Alena Pozhilenko

Sami Saleh

Nathaniel Sherwood

Jenny Shifflett

Nellie Shulgan

Lauren Silva

Shane Slaydon

Abby Stanley

Conner Stoneburner

Alex Sullivan

Derek Torres Pina

Angela Varner

Vicky Wu

Jacob Yancey

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