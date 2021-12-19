9TH GRADE
Tyler Adams
Amna Al Mukhtar
Charlotte Bentley
Madeleine Caldwell
Avery Covelli
Brady Crummett
Bella Davis
Kolin Dean
Raegan Dienner
Madison Doss
Julia Dunham
Makayla Escobar
Daniel Gass
Jackson Graves
Abigail Gregory
Zifei Guo
Karson Hamric
Ava Helfgott
Grace Hofecker
Chin-En Hu
Molly Johnson
Riley Joyner
Aubrey Keck
Peyton Kenee
Troy Kramer
Bayla Lambert
Ella Li
Bodie Lohr
Samuel Mars
Sadie Mayhew
Mairead Meaney
Derek Mickelson
Reese Mills
Mohammad Najeeb
Alexander Nava-Sanchez
Olivia Parks
Samantha Parrish
Shagun Patel
Christian Peterson
Rebeca Ramirez
Makayla Roderick
Jacob Shifflett
Rebeka Shulgan
Amelia Turner
Eric Ward
Isabella Weve
Dymond Wright
10TH GRADE
Clayton Adams
Lukas Alt
Miguel Avila Loya
Diana Bacilio Laureano
Natalie Bowman
Cameron Cooley
Pria Dua
Jackson Dunkel
Kailey Ekdahl
Helena Engeron
Mailee Findley
Isabelle Flory
William Harding
Nina Harman
Leo Johnson
Sophia Johnson
Elizabeth Kidd
Eliza Kiser
Jackson Knight
Annabeth Koogler
Meghan Lamm
Sean Layman
Nathan Leslie
Jackson Li
Kiley McCleary
Kevin Mongold
Dylan Morris
Fiell Navarro
Carrie Null
Josephine Robertson
Kenneth Salmeron
Selin Senturk
Rennie Shaffer
Aubrie Shifflett
Grace Shifflett
Vikram Singh
Adam Souder
Nicole Syptak
Lillian Tate
Timothy Volokitkin
Callie Weaver
Mia Williams
Benjamin Yancey
Christian Zerfoss
11TH GRADE
Ana Cacho
Damian Campbell
Lauren Dofflemyer
Hanzhe Dong
Leah Feldman
Kevin Fink
William Flint
Jayden French
Grace Gardner
Maxwell Gass
Caressa Gibson
Kayla Hottinger
Thomas Iudica
Russell Kramer
Jennings Lambert
Edward Macgill
Kasey McClure
Julie McKinney
Brooke Morris
Iman Najeeb
Dialynne Navarro
Sara Nelson
Sophia Nguyen
Loretta Parkinson
Deeya Patel
Adam Ross
Alexander Scheidt
Mackenzie Schmidt
Chloe Shephard
Caroline Shoop
Brody Sigmon
Colton Stroop
Julia Tedross
Ellee Trout
Ethan Turner
Danita Wolmarans
Melana Zaychenko
12th GRADE
Benish Afridi
Nolizmarie Arce Rivera
Elizabeth Blatz
Hunter Blosser
Samantha Brady
Savannah Church
Andrea Cline
Slade Connellee
Madison Cooley
Howard Cushman
Selah Dienner
Emily Dong
Kayleigh Doss
Nomi Dua
Madeleine Dunaway
Dakota Eckard
Nils Feliciano
Tyler Flesher
Neah Garrard
Emily Good
Camden Gray
Charles Hale
Justin Hammer
Bradley Harold
Clayton Harold
Bryce Harris
Haylee Hawley
Ian Heeringa
Juan Hernandez-Lopez
Katelyn Kim
Madison Knight
Kathryn Lamm
Sydney Litwiller
Miles Mayhew
Nathan Medlin
Eduardo Morales
Keris Morris
Boris Nakashyan
Katherine Oberholtzer
William Painter
Hannah Petrillo
Alena Pozhilenko
Sami Saleh
Nathaniel Sherwood
Jenny Shifflett
Nellie Shulgan
Lauren Silva
Shane Slaydon
Abby Stanley
Conner Stoneburner
Alex Sullivan
Derek Torres Pina
Angela Varner
Vicky Wu
Jacob Yancey
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